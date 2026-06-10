Economía

Mercados: suben las acciones argentinas pero el riesgo país vuelve a superar los 500 puntos

Los índices de Nueva York bajan tras conocerse que la inflación en EEUU creció al 4,2% anual en mayo, el nivel más alto desde 2023, debido al aumento de los precios de la energía. El S&P Merval asciende 0,8%

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Preocupa a los operadores bursátiles la aceleración de la inflación en los EEUU.
Preocupa a los operadores bursátiles la aceleración de la inflación en los EEUU.

Las bolsas de Nueva York operan con tendencia a la baja en un rango de 0,1% a 0,3% después de que el último informe de inflación al consumidor estuviera en línea con las expectativas, mientras que los renovados enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán generaron dudas sobre las probabilidades de que se produzcan negociaciones de paz.

No obstante ese sesgo negativo, a las 11:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,8%, a 3.170.000 puntos, mientras que el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo cae 0,5 por ciento.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en Wall Street se imponen las ganancias, encabezadas por Banco Supervielle (+5,5%) y Loma Negra (+5,4%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:20 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:20 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- operan con mínimos movimientos, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube cuatro unidades para la Argentina, en los 501 puntos básicos.

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Los precios al consumidor en Estados Unidos continuaron disparándose en mayo, impulsados ​​al alza por el aumento vertiginoso de los costos de la energía tras más de tres meses de guerra con Irán, según datos gubernamentales publicados este miércoles.

Los precios subieron un 4,2% desde mayo de 2025, para registrar el mayor incremento anual desde abril de 2023, y un 0,5% mensual, según la Oficina de Estadísticas Laborales norteamericana, lo que coincide con las expectativas de los economistas. El índice de precios de la energía representó más del 60% del aumento con respecto a abril, con una subida del 3,9 por ciento.

Balanz Research precisó que “l índice de precios al consumidor (IPC) de EEUU avanzó 0,5% mensual en mayo, en línea con lo esperado. Este registro representó una desaceleración respecto al 0,6% mensual de abril. En términos interanuales, la variación fue de 4,2%, también en línea con la expectativa y mostrando una aceleración frente al 3,8% anual previo. La mayor contribución a la variación mensual volvió a ser la del segmento de energía (0,29 punto porcentual), que se aceleró levemente frente al dato de abril (0,27 punto), superando así a la contribución de servicios que se desaceleró hacia 0,18 punto desde los 0,30 punto previo. Cabe destacar que entre ambas categorías explicaron casi íntegramente la variación de precios de mayo”.

“Como aspecto positivo, se verificó una importante desaceleración en el segmento de alimentos, que avanzó 0,2% mensual frente al 0,5% de abril. A esta hora, el mercado descuenta un poco menos de una suba de 25 puntos básicos hacia fin de año por parte de la Reserva Federal”, comentaron desde Balanz.

“El Nasdaq volvió a quedar bajo presión por la caída de los semiconductores, mientras que la baja del petróleo favoreció la rotación hacia sectores defensivos y de consumo”, indicó Cohen Aliados Financieros.

IEB advirtió que “las negociaciones entre EEUU e Irán mostraron escasos progresos, mientras persisten diferencias respecto a las condiciones de un eventual acuerdo de paz”.

El petróleo operaba nuevamente al alza. El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en agosto estaba pactado a USD 92,26 (+0,9%), mientras que el WTI (crudo intermedio de Texas) sube 1,1%, a USD 89,20 el barril para julio.

Desde el punto de vista local, Max Capital observó “una señal de alerta en la industria y la construcción, que volvieron a contraerse en abril y continúan débiles. Según el INDEC, la producción industrial cayó 2,1% mensual desestacionalizado en abril, y 2,8% interanual. Asimismo, el índice de construcción se desplomó 4% mensual desestacionalizado y 2,8% interanual. Los sectores más intensivos en empleo continúan rezagados respecto de la minería y el agro, con la producción industrial y la construcción todavía por debajo de los niveles de noviembre de 2023″.

Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, explicó que “la industria y la construcción volvieron a caer en abril y continúan mostrando una dinámica de ‘serrucho’, reflejo de una demanda interna que todavía no logra recuperarse de manera sostenida. La actividad vinculada al mercado doméstico sigue alternando meses de rebotes y caídas, consolidando una larga trayectoria de estancamiento”.

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