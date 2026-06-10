La LFT tiene reglas distintas para 16 tipos de trabajo: conoce si el tuyo es uno de ellos

El fundamento está en el artículo 181 de la LFT, que establece que estos trabajos se rigen por las normas del Título Sexto y, en lo que no las contradiga, por las disposiciones generales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley Federal del Trabajo reconoce 16 categorías de “trabajos especiales” que operan bajo normas diferenciadas del régimen general. La razón es concreta: ciertas actividades presentan condiciones de movilidad, riesgo, temporalidad o dependencia funcional que hacen insuficientes las reglas ordinarias.

El fundamento está en el artículo 181 de la LFT, que establece que estos trabajos se rigen por las normas del Título Sexto y, en lo que no las contradiga, por las disposiciones generales. Todo trabajador especial conserva sus derechos laborales plenos; las reglas especiales los adaptan, no los suprimen.

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Por qué existen los esquemas diferenciados

La LFT no define “trabajo especial” en abstracto: enumera las categorías en los artículos 181 al 353-U. Lo que justifica el trato diferenciado no es el nombre del puesto, sino las circunstancias en que se presta el servicio.

Un marinero trabaja semanas enteras a bordo sin posibilidad de regresar a casa. Un jornalero agrícola labora por temporadas en distintos estados. Un médico residente cubre guardias prolongadas bajo un esquema de beca. Ninguno encaja en el molde del trabajador que entra y sale de una oficina a hora fija.

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Las 16 categorías reconocidas por la LFT

Las variables que más se modifican por categoría son cinco: tipo de contrato, jornada, forma de calcular el salario, derechos sindicales y causas de rescisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley agrupa los trabajos especiales en estas categorías:

Trabajadores de confianza (arts. 182-186) Trabajadores de buques (arts. 187-214) Tripulaciones aeronáuticas (arts. 215-245 Bis) Trabajadores ferrocarrileros Trabajadores de autotransporte (arts. 246-255) Trabajadores de maniobras portuarias en zonas de jurisdicción federal Trabajadores del campo (arts. 279-284 Bis) Agentes de comercio y semejantes Deportistas profesionales (arts. 292-303) Actores y músicos (arts. 304-310) Trabajadores a domicilio (arts. 311-330) Teletrabajadores (arts. 330 A-330 K) Trabajadores del hogar (arts. 331-343) Trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y análogos Médicos residentes Trabajadores de instituciones de educación superior autónomas

Las diferencias concretas frente al régimen general

Las variables que más se modifican por categoría son cinco: tipo de contrato, jornada, forma de calcular el salario, derechos sindicales y causas de rescisión.

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En materia de contrato, el régimen general presume una relación por tiempo indeterminado. En los trabajos especiales, la ley admite contratos por temporada, por viaje, por evento o por función. Un deportista profesional puede ser contratado para una sola competencia; un actor, para una temporada teatral; un marinero, para un viaje específico.

En jornada, el esquema general fija ocho horas diurnas, siete nocturnas o siete y media mixtas. Los tripulantes aeronáuticos no pueden exceder 180 horas mensuales, de las cuales solo 90 son tiempo efectivo de vuelo. Los trabajadores de autotransporte tienen una jornada semanal de 48 horas, dado que la naturaleza de la actividad impide fraccionar el turno con la misma lógica que una planta industrial. Los esquemas 24x24 —usados en seguridad privada, bomberos y servicios de emergencia— no están expresamente reconocidos en la LFT vigente en 2026 y requieren justificación y autorización especial ante la autoridad laboral.

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En salario, el régimen general paga por unidad de tiempo. En los trabajos especiales, la retribución puede fijarse por viaje, por función, por temporada o por unidad de obra. Para los trabajadores del campo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fija salarios mínimos profesionales diferenciados. Los deportistas pueden recibir salarios distintos por trabajos equivalentes si difieren en categoría de evento o nivel del equipo, sin que eso viole el principio de igualdad salarial.

Trabajadores de confianza: restricciones sindicales y rescisión

La LFT regula también las primas de transferencia: el deportista tiene derecho a recibir al menos el 25% del monto pactado, porcentaje que sube cinco puntos por cada año de servicio hasta alcanzar el 50%. Ninguna transferencia es válida sin el consentimiento del trabajador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajadores de confianza —gerentes, administradores, quienes ejercen funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización con carácter general— tienen todas las prestaciones de ley, pero con restricciones que no aplican al resto.

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No pueden formar parte de sindicatos, no se cuentan para determinar mayorías en casos de huelga y no pueden representar a los trabajadores en organismos mixtos. Además, el patrón puede rescindir la relación si existe un “motivo razonable de pérdida de la confianza”, aun cuando ese motivo no coincida con las causas justificadas de rescisión del artículo 47 de la LFT.

Trabajadores del campo: temporalidad y acumulación de antigüedad

Los jornaleros y trabajadores eventuales del campo tienen un mecanismo específico para proteger sus derechos frente a la fragmentación de los contratos. El patrón debe llevar un padrón especial que registre la acumulación del tiempo trabajado, a fin de calcular antigüedad y prestaciones proporcionales sobre la suma total de períodos laborados.

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La ley establece un umbral preciso: quien labore de forma continua más de 27 semanas para uno o varios empleadores adquiere la presunción de ser trabajador permanente. Al cierre de cada temporada, el empleador debe entregar una constancia con los días laborados, salarios devengados, antigüedad acumulada y retenciones de seguridad social.

En febrero de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó nuevas reglas de carácter general para aplicar beneficios fiscales a patrones del campo y trabajadores eventuales agrícolas, mediante acuerdo del Consejo Técnico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de ese mes.

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Deportistas, actores y músicos: contratos por evento y primas de transferencia

Los deportistas profesionales pueden ser contratados por tiempo determinado, indeterminado, para una o varias temporadas, o para uno o varios eventos. Si al vencer el contrato el deportista continúa prestando sus servicios sin que se pacte nueva modalidad, la relación se convierte automáticamente en indefinida.

La LFT regula también las primas de transferencia: el deportista tiene derecho a recibir al menos el 25% del monto pactado, porcentaje que sube cinco puntos por cada año de servicio hasta alcanzar el 50%. Ninguna transferencia es válida sin el consentimiento del trabajador.

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Para actores y músicos, el contrato puede pactarse por función, representación, actuación, temporada o tiempo. El patrón está obligado a proporcionar camerinos cómodos, higiénicos y seguros en el lugar donde se preste el servicio.

La subcontratación: lo que está prohibido y lo que sigue siendo legal

Lo que sigue siendo legal es la contratación de servicios especializados u obras especializadas, regulada en el artículo 13, bajo tres condiciones simultáneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma de 2021 a la LFT —consolidada y vigente en 2026— prohibió expresamente la subcontratación de personal mediante el artículo 12: ninguna empresa puede poner a sus trabajadores a disposición de otra para que esta los dirija y se beneficie de su trabajo sin incorporarlos a su nómina.

Lo que sigue siendo legal es la contratación de servicios especializados u obras especializadas, regulada en el artículo 13, bajo tres condiciones simultáneas: que la actividad contratada no forme parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa receptora; que el proveedor esté inscrito en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE); y que exista un contrato por escrito que detalle el objeto del servicio y el número aproximado de trabajadores involucrados.

Los sectores que más recurren a este esquema son manufactura, construcción, limpieza, vigilancia, tecnologías de la información y consultoría. Un restaurante puede contratar vigilancia o limpieza; no puede contratar a una empresa que le provea cocineros y meseros bajo su dirección.

El incumplimiento genera responsabilidad solidaria: si el proveedor no cumple con sus obligaciones laborales o de seguridad social, la empresa contratante también puede ser sancionada, incluso a nivel fiscal.

La reforma de jornada y su impacto en los esquemas especiales

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene facultad para emitir disposiciones que definan excepciones para sectores con operaciones continuas, turnos múltiples o servicios esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación reduce la jornada máxima semanal de forma gradual: 48 horas en 2026, 46 a partir del 1 de enero de 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030. La medida aplica, en principio, a todos los sectores regulados por la LFT.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene facultad para emitir disposiciones que definan excepciones para sectores con operaciones continuas, turnos múltiples o servicios esenciales. A junio de 2026, esa legislación secundaria no ha sido publicada, por lo que no existe un listado oficial de actividades con trato diferenciado en materia de jornada.

Despachos especializados anticipan que manufactura, logística, salud, hospitalidad y comercio requerirán adaptaciones. Las guardias de 72 horas en residencias médicas permanecen en un vacío normativo: el gobierno las clasifica como esquema de beca, no como contratación laboral estándar, lo que las deja fuera del alcance directo de la reforma mientras no se publique reglamentación específica.