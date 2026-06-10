Colombia

Detenido en La Florida un estadounidense que regresaba de un viaje a Medellín: le descubrieron videos de abuso a menores y el alcalde ‘Fico’ Gutiérrez se pronunció

Oficiales en el aeropuerto de Fort Lauderdale encontraron en el teléfono del detenido material audiovisual y chats que lo vinculan con explotación sexual infantil cometida en el país sudamericano

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Las autoridades de Estados Unidos capturaron a Krisztian Kovacs, residente de Delray Beach, Florida, tras encontrar material que lo vincularía con delitos de explotación sexual de menores - crédito Alcaldía de Medellín y Fico Gutiérrez/X
Las autoridades de Estados Unidos capturaron a Krisztian Kovacs, residente de Delray Beach, Florida, tras encontrar material que lo vincularía con delitos de explotación sexual de menores - crédito Alcaldía de Medellín y Fico Gutiérrez/X

La detención de Krisztian Kovacs en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood renovó la atención sobre la lucha de Colombia contra el turismo sexual infantil y la explotación de menores en sus ciudades principales.

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Kovacs, ciudadano norteamericano de 45 años, por su presunta vinculación directa con abusos sexuales de menores cometidos en Colombia, tras hallar evidencias en sus dispositivos móviles que documentan encuentros con adolescentes en el país sudamericano.

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La investigación, citada por el medio estadounidense Local 10 News, destaca la creciente colaboración entre agencias federales estadounidenses y autoridades colombianas para combatir estos delitos.

El caso de Kovacs, residente en Delray Beach, en el estado de Florida (Estados Unidos), se suma a una serie de detenciones recientes de extranjeros por explotación sexual de menores en Colombia, una problemática que las autoridades consideran prioritaria.

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Krisztian Kovacs, de 45 años y residente de Delray Beach, enfrenta cargos federales en Estados Unidos relacionados con presuntos delitos de explotación sexual infantil - crédito Federico González/X
Krisztian Kovacs, de 45 años y residente de Delray Beach, enfrenta cargos federales en Estados Unidos relacionados con presuntos delitos de explotación sexual infantil - crédito Federico González/X

El hombre fue interceptado el sábado 6 de junio tras arribar en un vuelo procedente de Punta Cana, República Dominicana, y posteriormente fue sometido a una inspección secundaria por agentes federales.

Durante esa revisión, agentes de Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y oficiales de aduanas confiscaron dos teléfonos y una bolsa con 236 pastillas de tadalafilo, medicamento utilizado para la disfunción eréctil.

Según la denuncia penal federal citada por Local 10 News, los dispositivos contenían videos y fotos de Kovacs participando en actos sexuales con menores de edad en Colombia, junto con mensajes de WhatsApp en los que describía y coordinaba encuentros con adolescentes.

Uno de los mensajes recuperados por los investigadores muestra a Kovacs admitiendo: “Hace unos días estuve teniendo relaciones sexuales con una joven de 16 años. Grabé un poco”, mientras que otro intercambio evidencia pagos a una menor y la coordinación de futuras reuniones.

Las autoridades destacan que los registros de viaje demuestran desplazamientos frecuentes a Colombia y República Dominicana durante 2025, lo que refuerza la hipótesis de viajes con fines ilícitos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la captura de Krisztian Kovacs y reiteró el trabajo conjunto entre autoridades colombianas y estadounidenses contra el turismo sexual con menores - crédito Federico González/X
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la captura de Krisztian Kovacs y reiteró el trabajo conjunto entre autoridades colombianas y estadounidenses contra el turismo sexual con menores - crédito Federico González/X

En Medellín, la noticia provocó una reacción inmediata del alcalde Federico Gutiérrez, quien publicó en X que en el periodo 2024-2026 han sido capturados 33 extranjeros por delitos de abuso o explotación sexual de menores en Colombia, de los cuales 18 fueron aprehendidos en Medellín y 15 en el extranjero.

Gutiérrez subrayó que “Medellín no será refugio para depredadores sexuales ni para quienes vienen a buscar a nuestros niños, niñas y adolescentes”, y resaltó la importancia de la cooperación entre autoridades colombianas y extranjeras para prevenir y sancionar estos delitos.

La denuncia federal indica que Kovacs no solo almacenaba material de abuso sexual infantil, sino que participó activamente en la producción de este tipo de contenido durante sus visitas a Colombia, según el informe recogido por Local 10 News.

En los chats, el acusado detalló encuentros sexuales con adolescentes de 16, 17 y 18 años y envió imágenes y videos a sus contactos. La evidencia digital, junto con los registros de viaje y transferencias financieras, integran el expediente que ahora avanza en la justicia federal de Estados Unidos.

Expertos citados por Local 10 News explicaron que los casos como el de Kovacs forman parte de una tendencia en la que Estados Unidos y Colombia fortalecen la cooperación en la persecución de delitos de explotación sexual infantil.

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, donde las autoridades realizaron la detención de Krisztian Kovacs durante una inspección secundaria - crédito Marco Bello/Reuters
Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, donde las autoridades realizaron la detención de Krisztian Kovacs durante una inspección secundaria - crédito Marco Bello/Reuters

Las investigaciones actuales se apoyan en la recopilación de pruebas digitales, análisis de itinerarios internacionales y rastreo de operaciones financieras para identificar a los responsables y desarticular redes dedicadas al turismo sexual en ciudades como Medellín.

El arresto de Kovacs recuerda el antecedente del farmacéutico Stefan Andres Correa, condenado en 2024 tras múltiples viajes a Colombia para abusar sexualmente de menores, según reportó Local 10 News.

Tras ese caso, el alcalde Gutiérrez advirtió: “Estos abusos contra nuestros niños vienen ocurriendo con gran intensidad desde hace años. No vamos a descansar en esta lucha que apenas ha comenzado”.

Actualmente, Kovacs permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en una cárcel del Oficina del Sheriff de Broward, a la espera de su primera comparecencia ante un tribunal federal.

Los cargos incluyen explotación sexual infantil, transporte internacional con fines sexuales ilícitos y producción de material ilegal de abuso sexual de menores.

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