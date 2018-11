• "Si el presidente de Boca me está mirando: terminá con esto, dejá de presentar carillas, venía jugar, juguemos el partido, no inventemos, vos firmaste conmigo, me diste tu palabra, al presidente de la Conmebol y a mí. No le hagas caso a los que te están diciendo que tenés que hacer esto. Creo que vos tenés palabra y te están llevando a algo que no tenés que hacer. Tomá la actitud que tenés que tomar, no inventés más nada, no sigas llenando páginas que de nada sirven. Lo que acá sirve es mostrar una actitud al mundo. En la vida hay que tener valores, yo no tengo ni más ni menos que nadie, estoy hablando de los valores de mi querido país y no hablo como presidente de River sino como un ciudadano más".