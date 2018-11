• Sobre las entradas originales que estaban en poder de Caverna Godoy, líder de la barra de River: "Cuando ocurrió el allanamiento en la casa de Godoy había dos alternativas: que las entradas fueran falsas o verdaderas. En este último caso todas las entradas válidas salen de River, lo que hay que ver acá es cuál fue el origen de las entradas, si estaban en manos de gente que tiene derecho de admisión o no. Hay que hacer todas las averiguaciones que nosotros no tenemos aún esa información, lo único que sé es lo que dijo el fiscal, que las entradas eran verdaderas; y si efectivamente la plata que encontraron era de reventa y qué es lo que revendieron, porque a mí tampoco me consta que esa plata era de reventa, todo indicaría que sí, y qué revendieron: si fue papel pintado, entradas verdaderas o todo".