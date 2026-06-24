Quién es Pedro Buerbaum, el youtuber que conquistó a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, en plena entrevista (RS)

Pedro Buerbaum, creador de contenido español, se convirtió en tendencia tras la entrevista que realizó a Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”.

Durante la charla, usuarios en redes sociales interpretaron un intercambio de coqueteos entre ambos, atribuyendo a Buerbaum la conquista de una de las figuras más emblemáticas del narcotráfico mexicano.

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El momento se viralizó en plataformas como TikTok y Twitter, donde los espectadores analizaron los gestos, comentarios y miradas que intercambiaron los protagonistas.

El episodio del pódcast WORLDCA$T, conducido por Buerbaum, reunió a más de 500 mil espectadores en menos de 24 horas según datos difundidos en las propias redes del entrevistador.

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La conversación, que abordó temas de crimen, justicia y vida personal, quedó marcada por las insinuaciones y la tensión percibida en el diálogo. El fenómeno impulsó a ambos personajes a los primeros lugares de tendencias digitales en España y México.

Pedro Buerbaum: empresario, influencer y comunicador

Pedro Buerbaum: empresario, influencer y comunicador

Pedro Buerbaum nació en Tenerife en 1995. Es reconocido en el mundo digital por haber fundado La Pollería, cadena de tiendas de gofres con formas sexuales que, bajo el nombre internacional The Cockery, se expandió a varias ciudades de Europa. El éxito del emprendimiento se basó en una estrategia de marketing viral y propuestas disruptivas. Buerbaum, formado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Europea de Canarias, se trasladó a Madrid con el objetivo de lanzar un proyecto que rompiera esquemas en el sector gastronómico.

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El empresario español pronto delegó la gestión diaria de su cadena para explorar nuevos nichos. Entre sus inversiones se cuentan plataformas financieras y minimarkets de conveniencia. Su faceta pública se consolidó como presentador de WORLDCA$T, un videopódcast que reúne a figuras como Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Alvise Pérez. El canal suma millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok, plataformas en las que Buerbaum difunde mensajes sobre superación, mentalidad empresarial y libertad financiera.

La residencia de Buerbaum en República Dominicana responde a su rechazo al sistema impositivo español. El influencer se define como ultraliberal y conservador. Las polémicas en torno a su figura surgen principalmente por su postura ante los impuestos y su discurso sobre la optimización fiscal. En sus canales, sostiene: “Hay que buscar la libertad personal y empresarial fuera de los límites que pone el Estado”. Su audiencia está compuesta en gran parte por jóvenes interesados en el emprendimiento y la movilidad internacional de capitales.

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Sandra Ávila Beltrán: la mujer que inspiró novelas y series

Sandra Ávila Beltrán: la mujer que inspiró novelas y series (Youtube/La Saga)

Sandra Ávila Beltrán, nacida en 1960, creció en una familia vinculada al narcotráfico en México. Es sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo y tiene lazos directos con Rafael Caro Quintero. Su papel como enlace entre el Cártel de Sinaloa y cárteles colombianos la llevó a ocupar un puesto central en la estructura criminal de la región según investigaciones judiciales documentadas en Proceso.

Ávila Beltrán fue detenida en 2007 y extraditada a Estados Unidos, donde en 2013 se declaró culpable de ayudar financieramente a un narcotraficante. Tras cumplir condena, fue liberada en 2015. Su historia inspiró el libro La Reina del Sur de Arturo Pérez-Reverte y varias adaptaciones televisivas. En 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a su favor al determinar que la cadena Telemundo utilizó de forma indebida su imagen para promocionar la serie de televisión basada en su vida. La empresa fue sancionada y obligada a modificar su estrategia comercial.

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La figura pública de Ávila Beltrán trasciende el ámbito judicial. Su presencia en pódcasts y entrevistas la ha convertido en un personaje mediático que desafía los límites entre la notoriedad criminal y la cultura popular. La reciente aparición junto a Pedro Buerbaum reavivó el interés por los mitos y realidades que rodean a “La Reina del Pacífico”.