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Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez reaccionaron a la clasificación de Colombia a la siguiente fase del Mundial 2026: “Pensar en lo que es Portugal”

Con ese resultado, la selección colombiana llegó a seis puntos en el Grupo K y aseguró la clasificación a la siguiente ronda. El próximo foco del plantel ya está puesto en Portugal

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Daniel Muñoz, jugador, realiza declaraciones en una conferencia de prensa. El contenido se centra en sus reacciones tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La selección Colombia aseguró su pase en el Mundial 2026 con una victoria trabajada ante la República Democrática del Congo, en el segundo juego correspondiente al Grupo K la noche del 23 de junio de 2026, teniendo varios jugadores como protagonistas en el terreno de juego.

Las voces de Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez coincidieron en una idea central: el triunfo no se explicó por la urgencia, sino por la paciencia, la movilidad y el control de los tiempos hasta encontrar el único gol de la noche.

El dato que sostuvo esa lectura apareció también en el desarrollo del partido: el arquero congoleño Lionel Mpasi mantuvo con vida a su equipo con ocho atajadas y recién cedió a los 76 minutos, cuando Muñoz marcó el 1-0 en el Estadio Guadalajara.

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Con ese resultado, la selección colombiana llegó a seis puntos en el Grupo K y aseguró la clasificación a la siguiente ronda. El próximo foco del plantel ya está puesto en Portugal, un cruce que los futbolistas describieron como decisivo para la posición final y para el rumbo posterior en el torneo.

Muñoz, autor del gol, dejó en claro que la clasificación no alteró la lógica interna del equipo. “Lo primero es ir paso a paso. Tenemos dos finales por delante. Hoy se vio un trabajo mucho mejor reflejado dentro del campo y ahorita hay que cambiar el chip, pensar en lo que es Portugal”, dijo tras el encuentro.

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Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara - crédito Ricardo Mazalan/AP
Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara - crédito Ricardo Mazalan/AP

La selección explicó el triunfo desde el orden y no desde la ansiedad

El lateral sostuvo que la clave estuvo en la circulación permanente para desarmar una defensa cerrada. Al explicar cómo se resolvió un partido que se mantuvo bloqueado durante buena parte de la noche: “La clave es movilidad. Cuando todo el mundo está en movilidad y en circulación por el campo, ahí es donde se abren esos espacios”.

El jugador del Crystal Palace detalló que el rival se plantó con una línea de cinco y que eso obligó a Colombia a no apresurarse. “Tuvimos que ser pacientes. El ímpetu de la gente nos iba a llevar a querer ir siempre al frente, pero sabíamos que teníamos que manejar los tiempos”, afirmó.

La idea de un equipo que resistió la tentación de atacar sin pausa también apareció en su lectura sobre el uso de la pelota. Para el defensor, la tenencia permitió “respirar” y sostener el dominio en el tramo final, una diferencia con pasajes anteriores en los que, según reconoció, el equipo había perdido control en los últimos minutos.

Muñoz puso el foco en Portugal y pidió “ser inteligentes”

El autor del gol describió el próximo partido como una prueba de jerarquía, aunque evitó cualquier tono de desborde. “Cualquier jugador te va a decir que está emocionado y feliz de enfrentarnos en esta categoría. Lo otro es que hay que manejar la calma, los tiempos, manejar esa ansiedad”, dijo Daniel Muñoz.

Muñoz explica que la victoria del equipo se logró mediante la paciencia, la movilidad y el control de los tiempos, que llevaron al único gol del encuentro. Este es un evento de cobertura deportiva - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El jugador advirtió que una mala gestión emocional puede empujar al error en un partido de alta exigencia. “Tenemos que ser inteligentes, saber qué clase de partido vamos a jugar contra el rival que vamos a jugar, analizarlo bien, estudiarlo y trabajar estos días restantes en pos a eso”, agregó.

En esa misma línea, rechazó cualquier especulación con el resultado. “No vamos a ir a querer empatar o por ahí sacar ventaja de eso. Vamos a salir con seriedad, vamos a salir a competir, porque aquí todos tenemos hambre de más”.

Dávinson Sánchez vinculó la mejora del equipo con el “convencimiento”

El jugador Dávinson Sánchez amplió el análisis táctico y ubicó el origen del triunfo en una convicción colectiva para ocupar el campo y fijar a una defensa numerosa. “La clave, a mi manera de ver, fue el convencimiento”, afirmó.

El zaguero describió un partido en el que Colombia debió lidiar con un rival que se protegió con cinco hombres en el fondo y que exigió precisión en los duelos individuales y en el uso de los espacios. En su repaso, destacó el trabajo de los mediocampistas para hacerse cargo del trámite y evitar que la pelota saliera de la zona central con pérdidas que alimentaran transiciones peligrosas.

Sánchez también remarcó la evolución del equipo de un encuentro al siguiente. “La mejora de un juego a otro ha sido lo principal. Hoy estamos contentos porque no solamente tenemos la posibilidad de ser primeros, sino que ya aseguramos la clasificación”, señaló.

Sánchez amplió el análisis táctico y ubicó el origen del triunfo en una convicción colectiva para ocupar el campo y fijar a una defensa numerosa. “La clave, a mi manera de ver, fue el convencimiento”, afirmó - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El cero en el arco propio fue otro dato que el plantel valoró

El defensor subrayó que el 1-0 no fue un accidente, sino una consecuencia habitual en este tipo de cruces cerrados. “El tanto a cero es clásico de estos equipos”, dijo, antes de destacar que el plantel terminó “contentísimo por la portería a cero” y por una solidez que considera cada vez más marcada.

En su balance, volvió a aparecer la misma secuencia que había trazado Muñoz: atacar cuando había espacio y conservar la calma cuando el partido pedía elaboración. Sánchez resumió esa idea al señalar que el equipo fue capaz de “mantener la calma” para que las posesiones le permitieran llegar a zonas importantes “con criterio y seguridad con la pelota”.

La victoria quedó así explicada por sus protagonistas como un ejercicio de control más que de vértigo. El gol de Muñoz en el minuto 76 resolvió el partido, pero las declaraciones posteriores apuntaron a otra tesis: Colombia encontró la clasificación cuando logró imponer su ritmo ante un rival que resistió hasta el final.

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