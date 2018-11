Según denuncia el sitio Mediotiempo, no es la primera situación incómoda que ha tenido que sortear el Tricolor en Argentina. Cuando la delegación llegó a Buenos Aires, "la logística de los organizadores no contempló que el vuelo chárter en el que llegarían a Córdoba era muy pequeño y no cabían los baúles de la utilería, por lo que tuvieron que llevarlas en una camioneta en carretera y eso obligó a cancelar el primer entrenamiento del equipo en suelo argentino".