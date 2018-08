-No reformaron un artículo del estatuto, tuvo que venir Jair Bertoni, de la FIFA, para hacerlo. Tuvimos tres fallos del Tribunal diciendo: 'llamen a elecciones y, si no pueden, listo'. A mí me ofrecieron estar en la conducción. Pero eso implicaba renunciar al Tribunal de Disciplina de la AFA, a la FIFA, a todos lados. Primero, yo no estoy capacitado para gestionar, no me preparé para eso. Algunos decían que Mitjans estaba con bronca porque no lo habían dejado presidente. Nunca acepté, sería como volar un jumbo, no lo sé hacer. Yo me preparé toda la vida para la disciplina y ejercer como escribano; cómo voy a aceptar un cargo de gestión, además transitorio. (Gianni) Infantino y (Alejandro) Domínguez hoy proclaman adelantar las elecciones en FIFA y en la Conmebol. Estamos hablando de la alternancia, de la transparencia, de la ética: empezá por gestionar, después vemos si te reeligen. El adelantamiento de las elecciones es para prolongar el mandato. Estás pensando en prolongar el mandato y no estás viendo que se te quema la cocina con esto. Hay un montón de cosas más graves a nivel institucional que el caso Zuculini o el caso Temuco, pero andá a hacerle entender al hincha de Temuco que perdió los puntos. O al de Santos. Eso es lo grave.