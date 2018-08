Ante la presentación de San Lorenzo, el conjunto que preside el ex delantero Marcelo Salas había realizado un descargo ante la Confederación Sudamericana, en el que subrayó que, a pesar de haber sido incluido en la lista por Defensa y Justicia, no había sido considerado por los entrenadores, y además señaló un supuesto "error" en el sistema de registro electrónico de la Conmebol. Perro los argumentos no fueron considerados.