Otro de los temas abordados por el campeón del mundo en Corea-Japón 2002 fue el del presente de su ex club, el Barcelona. "No es necesario comprar a Pogba, es u buen jugador pero Barcelona no lo necesita. El club ha fichado a buenos jugadores como Arthur o Vidal y ahora parece que tienen una buena plantilla para arrancar la nueva temporada", concluyó el astro de la verdeamarella.