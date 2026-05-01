Colombia

Encuestas… y encuestas

Les pido a Abelardo, a Enrique Gómez, a Paloma, a Juan Carlos Pastrana y a todos los seguidores de cada uno de ellos, que dejen de lado la mezquindad y hagamos frente común para derrotar el cáncer del populismo que Petro y Cepeda representan.

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Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia tras las elecciones del 8 de marzo - crédito AP/Reuters
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia - crédito AP/Reuters

Esta semana se dio a conocer una encuesta financiada por dos medios de comunicación colombianos, Caracol Televisión y Blu Radio, ambas propiedad del grupo Santodomingo, según la cual sería casi inevitable que Iván Cepeda sea el próximo presidente de Colombia.

Obviamente, esta conclusión tiene dos efectos: el primero, empodera al presidente Gustavo Petro en su narrativa victoriosa, y de fraude, si no gana su candidato, algo que viene haciendo desde hace meses, lo cual prepara el campo para el incendio que él quiere crear si Cepeda no resulta triunfador; el segundo, pone a toda la oposición en alerta sobre lo que puede suceder, y eso debería generar, esperamos, espacios de entendimiento, acción colectiva más agresiva y, ojalá, el fin del discurso de la derecha y de la centro derecha de no votar por Abelardo o por Paloma en la segunda vuelta. ¡¡¡EL ENEMIGO ES CEPEDA NO NOS EQUIVOQUEMOS!!!

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Quiero ser claro, si tengo que escoger entre una democracia imperfecta y una dictadura perfecta, prefiero la primera, sin duda, y tengo absolutamente claro que Iván Cepeda no solo no es un demócrata, sino que su gobierno acabaría con la democracia liberal y con sus derechos, a cambio de una dictadura populista donde los excesos del poder ejecutivo no tienen freno.

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que los políticos que se aliaron con Paloma Valencia son responsables de los problemas actuales del país - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa
Lo digo con claridad, le cargo la maleta a quien pase a segunda vuelta contra Cepeda. - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

Por eso, y lo digo con claridad, le cargo la maleta a quien pase a segunda vuelta contra Cepeda. No tengo dudas. Claro, voy a trabajar hasta el último segundo para que sean Paloma y Juan Daniel, pero tengo claro, y por eso mi llamado constante a que dejemos la peleadera, que vamos a necesitar cada voto para derrotar a esa mafia de la izquierda que Petro y Cepeda representan.

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Ya entrando en la encuesta de Invamer Gallup, se encuentran unos errores inmensos, gigantes, que desvirtúan totalmente el resultado y dejan muy mal parada tanto a la empresa encuestadora como a los medios que la pagaron y la difundieron. Veamos.

Lo primero es que el 72 por ciento de las personas que la encuestadora buscó no respondieron. Dos terceras partes no abrieron la puerta o no contestaron, una cifra que no es menor. Eso, obviamente, cambia de manera dramática los resultados y vuelve mucho más predecible la muestra, en términos demográficos y de orientación política.

- crédito Invamer
- crédito Invamer

Quienes no abrieron ¿no estaban o no querían contestar? Hombres y mujeres entre los 30s y los 40s que trabajan y por eso no atendieron, por un lado, o que le tienen mucha desconfianza a los medios tradicionales que financiaron la encuesta, por el otro. Es en estos sectores donde están principalmente los votantes tanto de Paloma como de Abelardo, luego están subrepresentados.

¿Cómo quedó le representación demográfica en esta encuesta? Mayores de 55, 26.3 % de la muestra; el estrato 1 y el 2, 51,4%; población rural, 22%, y amas de casa, retirados o desempleados el 30 por ciento. Esta muestra es del 28 por ciento que abrió la puerta y contestó. El otro 72 por ciento no existe, es invisible para el encuestador; es más, hay mucha más visibilidad de quienes viven en zonas de conflicto, pues la ley obligó a los encuestadores a buscar encuestados allá, en Saravena, en Arauca, en Cumbal, Nariño; en Puerto Guzmán, Putumayo; en Uribe y Vistahermosa, en el Meta; en Cáceres, en el bajo Cauca antioqueño, y en San Martín de Loba, Bolívar.

Es más, hay ya otros mecanismos de medición que se adaptaron al modelo nuevo de mundo y de cómo medirlo, como PolyMarket, que hoy muestran que tanto Paloma como Abelardo le ganan a Cepeda en segunda vuelta por más de 10 puntos. Ellos, además, hacen un tracking diario que le llega a los empresarios de todo el país, que, obviamente, saben lo que les espera si llega a ganar Cepeda.

Composición con Abelardo y Paloma a la izquierda, Cepeda a la derecha, con un fondo artístico de urnas, cabinas de votación y documentos.
Lo que sí queda claro es que vamos a necesitar cada voto de Paloma y cada voto de Abelardo para derrotar a Cepeda y a sus jefes de campaña: Petro, el ELN, las FARC, los narcos, y toda la izquierda populista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya vendrán otras encuestas, y tendremos que mirar en ellas igualmente toda esta información, que por ahora deja inmensas dudas de los resultados de esta medición de Invamer Gallup. Lo que sí queda claro es que vamos a necesitar cada voto de Paloma y cada voto de Abelardo para derrotar a Cepeda y a sus jefes de campaña: Petro, el ELN, las FARC, los narcos, y toda la izquierda populista, que, además cuentan con un apoyo extracontinental que busca que Colombia se convierta en una piedra en el zapato aún mayor que la que es hoy para Estados Unidos.

Las cifras de está encuesta, de todas maneras, nos tienen que poner en alerta naranja, roja todavía no, y de nuevo desde este espacio, les pido a Abelardo, a Enrique Gómez, a Paloma, a Juan Carlos Pastrana y a todos los seguidores de cada uno de ellos, que dejen de lado la mezquindad y que más bien hagamos frente común para derrotar el cáncer del populismo que Petro y Cepeda representan.

Este lunes un amigo muy uribista, que hoy está con Abelardo, me escribió por mi columna un mensaje decente diciendo: “sumar por sumar no, Francisco”. Le contesté, gracias por el mensaje, ese es el tono que debemos tener, no el de otros, y muchos de ustedes saben quiénes son, que señalan con rabia, que sólo dividen y que se sienten mejor que el otro. Yo no me siento mejor que nadie, pero sí tengo claro que todo está en juego y que el enemigo es Cepeda. Ojalá usted lo sienta también y actúe de manera responsable y correspondiente.

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