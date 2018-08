"En la cabeza te resuena que estás salvado, que sólo tenés que correr y no transpirar la camiseta, como hacíamos en mi época. Si a mí me ponen la plata enfrente y la gloria, yo prefiero quedarme con la gloria. La gloria a mí me va a hacer grande y me va a dar el día de mañana más plata de la que tengo hoy".