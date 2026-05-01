Colombia

Estos son los carros más seguros en Colombia para 2026 y los que le ahorran dinero después de un choque

Tecnología, respaldo técnico y facilidad de mantenimiento se vuelven determinantes al momento de elegir vehículo en el país, donde la prevención y la respuesta ante imprevistos marcan la diferencia

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Primer plano de un hombre sorprendido con la mano en la cara, y al fondo un coche azul chocando contra una barrera en un laboratorio con airbags desplegados y un maniquí.
Los sistemas modernos y las pruebas de choque son clave para reducir riesgos en las vías colombianas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, hablar de seguridad vial dejó de ser un tema lejano o solo para expertos. Hoy es algo que se siente en la calle, en el tráfico y en las decisiones de compra.

Con más de 8.600 muertes por siniestros viales en 2025 y miles de robos de vehículos, elegir un carro seguro ya no es un lujo: es una necesidad.

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En ese contexto, los resultados de los Premios Vía, organizados por Fasecolda y Cesvi Colombia, se consolidan como una guía clave para los colombianos.

Estos premios, que llegaron a su edición número 12, evaluaron los vehículos comercializados durante 2025 con criterios muy aterrizados a la realidad del país: qué tan seguros son, cuánto cuesta repararlos y qué tan buen respaldo tienen después de un accidente.

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Los carros más seguros en Colombia para 2026

Entre los automóviles, los resultados dejaron ganadores claros por rango de precio:

  • Chevrolet Onix (hasta COP 78 millones)
  • Volkswagen Virtus (entre COP 78 y 94 millones)
  • Mazda 3 (más de COP 94 millones)
El Chevrolet Onix se posicionó como uno de los carros más seguros en su segmento en Colombia, destacándose por su equipamiento en seguridad y tecnología de asistencia a la conducción - crédito Chrevolet
El Chevrolet Onix se posicionó como uno de los carros más seguros en su segmento en Colombia, destacándose por su equipamiento en seguridad y tecnología de asistencia a la conducción - crédito Chrevolet

En el segmento de pick-ups, pensado tanto para trabajo como para uso familiar:

  • Nissan Frontier (hasta COP 215 millones)
  • Ford Ranger (más de COP 215 millones)

Y en las SUV, cada vez más populares en Colombia:

  • Volkswagen T-Cross
  • Renault Arkana
  • Mazda CX-50
  • Volvo EX30

Estos modelos se destacaron por incluir tecnologías que ayudan a prevenir accidentes o a reducir su impacto, como el control electrónico de estabilidad, el frenado autónomo de emergencia y los asistentes de carril.

Los que mejor responden en el taller

Más allá de evitar accidentes, otro punto clave es qué pasa cuando el carro sí necesita reparación. En ese frente, estos fueron los más destacados:

Automóviles:

  • Suzuki Swift
  • Renault Stepway
  • Mazda 3

Pick-ups:

  • Chevrolet Colorado
  • Toyota Hilux
El Suzuki Swift sobresalió por sus bajos costos de reparación, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan economía sin descuidar la seguridad - crédito Suzuki Colombia
El Suzuki Swift sobresalió por sus bajos costos de reparación, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan economía sin descuidar la seguridad - crédito Suzuki Colombia

SUV:

  • Suzuki Fronx
  • Renault Arkana
  • Mazda CX-50
  • Toyota Prado

La conclusión es sencilla: no solo importa que el carro sea seguro, sino que no resulte impagable arreglarlo.

Un dato que prende las alarmas

A pesar de estos avances, hay una realidad que preocupa: en Colombia solo el 12 % de los más de 21 millones de vehículos tiene seguro voluntario. Es decir, la mayoría de conductores está expuesta ante cualquier accidente o robo.

Esto tiene implicaciones directas:

  • Un choque puede convertirse en un gasto enorme
  • Los tiempos de reparación pueden alargarse
  • Y la pérdida económica puede ser total en caso de hurto

Por eso, los expertos insisten en que la seguridad no se limita al carro: también incluye estar asegurado.

Cómo se hace el ranking

Los Premios Vía no se basan en percepciones. Detrás hay una evaluación técnica que incluye:

  • Sistemas de seguridad activa y pasiva
  • Pruebas de choque avaladas por Latin NCAP
  • Costos de reparación
  • Disponibilidad de repuestos
  • Calidad del servicio posventa

Todo esto permite tener una visión completa del vehículo, más allá del diseño o la potencia.

Tendencias: crecen los eléctricos y los híbridos

El informe también dejó ver una tendencia clara: los vehículos sostenibles vienen ganando terreno. En 2025, los eléctricos crecieron un 141% y los híbridos un 59%.

En este segmento, la marca destacada fue BYD, que recibió el reconocimiento en movilidad sostenible.

Aunque todavía representan una parte pequeña del total, su crecimiento muestra hacia dónde va el mercado.

El valor del respaldo posventa

Otro aspecto que muchas veces se pasa por alto es la atención después de la compra. En este punto, Mazda fue reconocida por ofrecer el mejor servicio posventa en reparación.

Colombia sigue rodando con una de las flotas más antiguas de Latinoamérica, donde muchos vehículos superan los 15 años de uso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El servicio posventa se vuelve clave después de la compra: una buena red de talleres, repuestos disponibles y atención eficiente pueden marcar la diferencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esto se traduce en menos tiempo en talleres, mayor disponibilidad de repuestos y una mejor experiencia para el usuario.

Si está pensando en comprar vehículo en 2026, vale la pena ir más allá del diseño o el precio y fijarse en detalles que realmente hacen la diferencia en el día a día.

Por ejemplo, revisar qué sistemas de seguridad incluye el carro es clave, especialmente tecnologías como el control de estabilidad o el frenado automático, que pueden evitar accidentes.

También es importante consultar cómo le ha ido en pruebas de choque, como las de Latin Ncap, porque ahí se ve qué tan bien protege a los ocupantes en situaciones reales.

Otro punto que muchos pasan por alto es el costo de reparación. Un carro puede ser económico al comprarlo, pero caro de mantener si los repuestos son difíciles de conseguir o si cualquier golpe implica un gasto alto.

Por eso, validar la disponibilidad de piezas y el respaldo de la marca en el país puede ahorrarle más de un dolor de cabeza. A esto se suma el servicio posventa, que termina siendo determinante cuando toca visitar el taller, ya que una buena atención reduce tiempos y complicaciones.

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