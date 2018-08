Castellano | Italiano | English Ayer me contaron que un nene llamado Benjamín (como mi nieto) le sacó el celular al papá y mandó un audio a un grupo de Whatsapp que tenía mi foto, creyendo que estaba hablando conmigo. Benja, que la niñera te siga cuidando y que tu viejo siga laburando. En esa casa, el único rey sos vos! ❤ Ieri mi hanno detto che un ragazzo di nome Benjamín (come mio nipote) ha preso il cellulare di suo padre e ha mandato un audio a un gruppo di Whatsapp che aveva la mia foto, pensando che stesse parlando con me. Benja, che la tata possa continuare a prendersi cura di te e che tuo padre possa continuare a lavorare. In quella casa, l'unico re sei tu! ❤ Yesterday they told me that a boy called Benjamín (like my grandson) took his dad's cell phone and sent an audio clip to a Whatsapp group that had my picture, thinking he was talking to me. Benja, may the nanny continue to take care of you and that your old man continue to work. In that house, the only king is you! ❤

