Todo nació en las últimas horas a raíz de un cruce tuitero entre el argentino y el púgil mexicano. "Peleo vs. Sergio Mora el 7 de septiembre. De salir victorioso, me gustaría que Sergio "Maravilla" Martínez me diera la revancha que nunca tuvimos. ¡Nunca es tarde!", escribió el deportista de 32 años.