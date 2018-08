Acaso pensando en que tras medio año sin encontrarse ni chocar, la situación podía haber sido distinta, Scaloni decidió regresar al Deportivo tras el Mundial 2006, y nomás al verlo, Caparrós decidió suspender el entrenamiento ("No sé por qué el entrenador cortó la práctica, porque es un hermoso día", ironizó el argentino pocos minutos más tarde, con la prensa).

La situación seguía siendo la misma, o peor, al punto de que Scaloni se marchó del Depor un año antes de terminar su contrato "cuando el presidente Augusto Lendoiro no perdía nunca un euro en una transacción y yo venía de jugar un Mundial y me dejaron ir cobrando todo el año sin jugar", recuerda.