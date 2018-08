-¿Te sentís orgulloso de vos mismo?



-Aunque me traten de loco lo veo normal. No normal que me hayan dado la Selección. Soy entrenador de fútbol y voy a entrenar a un equipo. Otra cosa sería si me dan un camión para manejar por ser DT. En mi caso yo estaba en AFA y surgió esta posibilidad. La magnitud es otra cosa pero al fin y al cabo es entrenar. Y si yo me guío por la magnitud de lo que me va a venir, claro, no dormiría.