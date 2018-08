"No soy la primera opción para el director técnico, pero voy a sumar desde donde me toque. No me veo titular contra Libertad (por Copa Libertadores), aunque voy a apoyar desde afuera como siempre, porque lo importante es que le vaya bien a Boca", fue la declaración del delantero a TyC Sports, que fue en sintonía con la de Guillermo Barros Schelotto: "El mensaje es claro: juegan los mejores. Carlos forma parte del grupo y todos tenemos que tirar para el mismo lado, juegue quien juegue, y así lo entiende él".