"¿Por qué vamos a depender de esto? No, no. Acá somos otra cosa. Vamos a pelear todos juntos, grupalmente. Si nos pasan cosas que no teníamos previstas, es muy fácil tirar la toalla o criticar, pero hay que estar unidos y trabajando", agregó Heinze para brindarles confianza a los simpatizantes de Vélez.