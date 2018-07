En declaraciones a Fox Sports, agregó: "Estoy destrozado, esta es una traición deportiva muy dura. Tengo ganas de llorar. Hace más de 10 días que no hablamos porque yo no compartía esta decisión y discutí muy fuerte. Espero que esto no nos manche a nosotros. Yo no lo voy a representar, a mí me clavó un puñal. Nosotros no avalábamos que él vaya a jugar a Boca".