Abelardo de la Espriella se realizó exámenes médicos antes de la segunda vuelta presidencial: el candidato propuso que debería ser ley de la República

Al político se le realizó un ecocardiograma, una toma de presión arterial y una prueba de esfuerzo, realizados por personal médico. El médico confirmó que el abogado tiene una buena condición de salud - crédito @delaespriella_style/Instagram

A una semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el candidato Abelardo de la Espriella se sometió a exámenes médicos en la Clínica Portoazul de Barranquilla, Atlántico, y divulgó sus resultados como un acto de transparencia hacia los votantes que decidirán el 21 de junio de 2026 si será el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

En el video difundido en las redes sociales del llamado Tigre de la Espriella, el cardiólogo Germán Pérez Afanador afirmó que el aspirante “alcanzó el 100% de su capacidad” en una prueba de esfuerzo y que el estudio mostró resultados “dentro de límites normales acorde a su edad y a una buena condición”.

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Abelardo de la Espriella se practicó exámenes médicos antes de la segunda vuelta presidencial - crédito @delaespriella_style/Instagram

El líder del movimiento Defensores de la Patria acudió a la clínica acompañado por Nicolás de Francisco, excandidato a la Cámara, que le había propuesto públicamente someterse a los exámenes. En las imágenes se ve vio sobre caminadoras, con tensiómetros, acostado en camillas y durante revisiones cardiacas.

Pérez Afanador sostuvo en el video que el aspirante fue sometido a pruebas físicas, electrocardiogramas y un examen de fuerza. Allí aseguró: “Un diagnóstico con certeza por encima del 85%. La idea es llevarlo al 100%. Hasta ahora va perfecto; su electro, perfecto; sus pruebas, perfectas”.

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De la Espriella pidió que los candidatos informen su estado de salud

Durante la grabación, Abelardo de la Espriella planteó que la divulgación del estado de salud de quienes aspiran a la Presidencia de la República debería ser obligatoria. “Debería ser ley de la República que todos los que aspiran a la presidencia le informemos al país en qué condición está nuestra salud. No tengo nada que ocultar”, dijo en el video difundido en sus redes sociales.

El médico agregó que, después del electrocardiograma en reposo, el candidato fue sometido a un estrés de ejercicio. “Le hicimos un electrocardiograma en reposo y lo sometimos a un estrés de ejercicio, que se llama una prueba de fuerza, y que alcanzó el 100% de su capacidad. Mostró que está en perfectas condiciones”, explicó Pérez Afanador.

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El médico que realizó los procedimientos señaló que el líder político de derecha se encuentra en perfecto estado de salud - crédito Luisa González/Reuters

El especialista en cardiología también sostuvo que la condición médica de quienes compiten por la jefatura del Estado no debería reservarse. “No se debe ocultar absolutamente nada. Todos los candidatos tienen que demostrar su condición de buena salud, antes, inclusive, de aspirar”.

Nicolás de Francisco expresó que esperaba que el otro candidato presidencial, Iván Cepeda, aceptara el mismo reto. Cepeda no se ha referido a esa invitación, pero hizo público un cáncer de colon en 2018 y en 2021 informó a los colombianos que le habían diagnosticado una lesión en el hígado.

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La recta final de las elecciones presidenciales: así está la intención de voto

Abelardo De la Espriella supera a Iván Cepeda en la recta final de la segunda vuelta presidencial, según encuesta de Guarumo y Ecoanalítica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Abelardo De la Espriella ganaría la Presidencia de Colombia el 21 de junio con 52,6% de intención de voto frente al 45% de Iván Cepeda, según la encuesta final de Guarumo y Ecoanalítica revelada por El Tiempo, un resultado que ampliaría a 7,6 puntos porcentuales la ventaja del candidato opositor y confirmaría la tendencia que ya había quedado marcada en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.

La medición, hecha de manera presencial a 2.073 colombianos en 54 municipios entre el 8 y el 12 de junio, registró, además, que solo el 2,4% votaría en blanco. Ese descenso desde el 16,4% de hace un mes muestra, de acuerdo con la misma encuesta, que la polarización siguió ordenando la campaña y dejó al voto en blanco sin un papel decisivo.

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Víctor Muñoz, analista político y cofundador de Guarumo, explicó en entrevista con el diario que la ampliación de la ventaja entre los candidatos es consecuencia de apoyos de candidaturas que quedaron fuera de competencia. Según su lectura, el candidato de derecha estaría recibiendo la mayor parte de los 1,6 millones de votos de Paloma Valencia y también los 200.000 de Santiago Uribe.

El experto también señaló que el anuncio del excandidato presidencial Sergio Fajardo de no respaldar a ninguno de los dos contendientes habría influido en el resultado. A su juicio, una parte importante de los más de un millón de ciudadanos que votaron por Fajardo habría terminado inclinándose por el candidato opositor.

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