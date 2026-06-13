Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Una de las grandes favoritas sale a la acción: la selección de Alemania sueña con conquistar su quinto título en Mundiales a lo largo de la historia, y así volver a las principales planas de los periódicos, e igualar a Brasil como el más ganador en el mundo.
Para ello, el técnico Julian Naggeslman contará con una generación de futbolistas jóvenes para lograr su objetivo, encabezados por el juvenil Lennart Karl, del Bayern Múnich, y Nick Woltemade, gran figura del Newcastle de Inglaterra.
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El partido se disputará el 14 de junio de 2026 a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través del Dsports, en la aplicación de Dgo, como en las plataformas de Prime Video y Paramount Plus.
El árbitro del partido será el marroquí Jalal Jayed,
Cómo vienen ambos equipos al duelo
Alemania
El 6 de junio de 2026, la selección alemana derrotó por 2-1 a Estados Unidos (uno de los anfitriones del Mundial) en el Solider Field de Chicago.
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El gol inicial llegó a los dos minutos por medio del delantero del Arsenal Kai Havertz, pero al 37 de partido, el defensor del Fulham Antonee Robinson empató el juego.
Para la segunda parte, el atacante Leroy Sané al minuto 57 selló el triunfo para el equipo dirigido por Julian Nagelsmann y amplió la racha de victorias a nueve juegos de forma consecutiva.
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Así vienen los alemanes en sus últimos cinco juegos:
- 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 1-2 Alemania
- 31 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Alemania 4-0 Finlandia
- 30 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Alemania 2-1 Ghana
- 27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Suiza 3-4 Alemania
- 17 de noviembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 UEFA: Alemania 6-0 Eslovaquia
Convocados de la selección de Alemania para el Mundial 2026
Porteros
- Oliver Baumann
- Manuel Neuer
- Alexander Nübel
Defensores
- Walderman Anton
- Nathaniel Brown
- Pascal Groß
- Joshua Kimmich
- Felix Nmecha
- Aleksandar Pavlović
- David Raum
- Antonio Rüdiger
- Nico Schlotterbeck
- Angelo Stiller
- Jonathan Tah
- Malick Thiaw
Voalntes y delanteros
- Nadiem Amiri
- Maximilian Beier
- Leon Goretzka
- Kai Havertz
- Lennart Karl
- Jamiw Leweling
- Jamal Musiala
- Leroy Sané
- Deniz Undav
- Florian Wirtz
- Nick Woltemade
Curazao
Por los lados de Curazao, el cuadro caribeño llega con la motivación para enfrentar a una de las mejores selecciones del planeta, y que es superior tanto en juego como futbolistas, tras vencer a Aruba por 4-0 en su último amistoso, disputado el 6 de junio de 2026.
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Con las anotaciones del defensor Joshua Brenet, de Jeremy Antonisse, de Livano Comenencia y de Juninho Bacuna, rompiendo de esta forma una mala racha de tres partidos sin ganar.
Así viene Curazao en sus últimas cinco presentaciones:
- 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Curazao 4-0 Aruba
- 30 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Escocia 4-1 Curazao
- 31 de marzo de 2026 - FIFA Series: Australia 5-1 Curazao
- 27 de marzo de 2026 - FIFA Series: China 2-0 Curazao
- 18 de noviembre de 2025 - Eliminatorias Concacaf Mundial 2026: Jamaica 0-0 Curazao
Estos son los convocados de Curazao para el Mundial 2026
Arqueros
- Tyrick Bodack
- Trevor Doornbusch
- Eloy Room
Defensores
- Riechedly Bazoer
- Joshua Brenet
- Roshon van Eijma
- Sherel Floranus
- Deveron Fonville
- Jurien Gaari
- Armando Obispo
- Shurandy Sambo
Mediocampistas
- Juninho Bacuna
- Leandro Bacuna
- Livano Comenencia
- Kevin Felida
- Ar’jany Martha
- Tyrese Noslin
- Godfried Roemeratoe
Delanteros
- Jeremy Antonisse
- Tahith Chong
- Kenji Gorre
- Sontje Hansen
- Gervane Kastaneer
- Brandley Kuwas
- Jurgen Locadia
- Jearl Margaritha
Estos son los partidos del grupo E de la Copa del Mundo 2026
14 de junio 2026
Fecha 1
- Alemania vs. Curazao - Estadio Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia)
- Costa de Marfil vs. Curazao - Estadio Filadelfia - 6:00 p. m. (hora de Colombia)
20 de junio 2026
Fecha 2
- Alemania vs. Costa de Marfil - Estadio Toronto - 3:00 p. m. (hora de Colombia)
- Ecuador vs. Curazao - Estadio Kansas City - 9:00 p. m. (hora de Colombia)
25 de junio 2026
Fecha 3
- Curazao vs. Costa de Marfil - Estadio Filadelfia - 3:00 p. m. (hora de Colombia)
- Ecuador vs. Alemania - Estadio Nueva York - Nueva Jersey - 3:00 p. m. (hora de Colombia)
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