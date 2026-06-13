Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

La selección de Alemania en Wake Forest University haciendo su último entrenamiento-crédito Scott Kinser/ IMAGN IMAGES vía Reuters

Una de las grandes favoritas sale a la acción: la selección de Alemania sueña con conquistar su quinto título en Mundiales a lo largo de la historia, y así volver a las principales planas de los periódicos, e igualar a Brasil como el más ganador en el mundo.

Para ello, el técnico Julian Naggeslman contará con una generación de futbolistas jóvenes para lograr su objetivo, encabezados por el juvenil Lennart Karl, del Bayern Múnich, y Nick Woltemade, gran figura del Newcastle de Inglaterra.

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Con figuras como Aleksandar Pavlović, Antonio Rüdiger y Nick Woltemade, los teutones buscarán la conquista de su quinto título mundial-crédito Scott Kinser/ IMAGN IMAGES vía REUTERS

El partido se disputará el 14 de junio de 2026 a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través del Dsports, en la aplicación de Dgo, como en las plataformas de Prime Video y Paramount Plus.

El árbitro del partido será el marroquí Jalal Jayed,

Cómo vienen ambos equipos al duelo

Alemania

Alex Freeman marcando a Aleksandar Pavlović-crédito Talia Sprague/IMAGN IMAGES víaReuters

El 6 de junio de 2026, la selección alemana derrotó por 2-1 a Estados Unidos (uno de los anfitriones del Mundial) en el Solider Field de Chicago.

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El gol inicial llegó a los dos minutos por medio del delantero del Arsenal Kai Havertz, pero al 37 de partido, el defensor del Fulham Antonee Robinson empató el juego.

Para la segunda parte, el atacante Leroy Sané al minuto 57 selló el triunfo para el equipo dirigido por Julian Nagelsmann y amplió la racha de victorias a nueve juegos de forma consecutiva.

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Así vienen los alemanes en sus últimos cinco juegos:

6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 1-2 Alemania

31 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Alemania 4-0 Finlandia

30 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Alemania 2-1 Ghana

27 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Suiza 3-4 Alemania

17 de noviembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 UEFA: Alemania 6-0 Eslovaquia

Convocados de la selección de Alemania para el Mundial 2026

El grupo de 26 jugadores que tendrá Julian Nageslmann para el Mundial de 2026-crédito @DFB_Team/X

Porteros

Oliver Baumann

Manuel Neuer

Alexander Nübel

Defensores

Walderman Anton

Nathaniel Brown

Pascal Groß

Joshua Kimmich

Felix Nmecha

Aleksandar Pavlović

David Raum

Antonio Rüdiger

Nico Schlotterbeck

Angelo Stiller

Jonathan Tah

Malick Thiaw

Voalntes y delanteros

Nadiem Amiri

Maximilian Beier

Leon Goretzka

Kai Havertz

Lennart Karl

Jamiw Leweling

Jamal Musiala

Leroy Sané

Deniz Undav

Florian Wirtz

Nick Woltemade

Curazao

Billy Gilmour y Juninho Bacuna disputando una pelota-crédito Russell Cheyne/REUTERS

Por los lados de Curazao, el cuadro caribeño llega con la motivación para enfrentar a una de las mejores selecciones del planeta, y que es superior tanto en juego como futbolistas, tras vencer a Aruba por 4-0 en su último amistoso, disputado el 6 de junio de 2026.

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Con las anotaciones del defensor Joshua Brenet, de Jeremy Antonisse, de Livano Comenencia y de Juninho Bacuna, rompiendo de esta forma una mala racha de tres partidos sin ganar.

Así viene Curazao en sus últimas cinco presentaciones:

6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Curazao 4-0 Aruba

30 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Escocia 4-1 Curazao

31 de marzo de 2026 - FIFA Series: Australia 5-1 Curazao

27 de marzo de 2026 - FIFA Series: China 2-0 Curazao

18 de noviembre de 2025 - Eliminatorias Concacaf Mundial 2026: Jamaica 0-0 Curazao

Estos son los convocados de Curazao para el Mundial 2026

Dick Advocaat dio a conocer la histórica nómina de la selección en su primera participación en una Copa del Mundo-crédito @TheBlueWaveFFK/X

Arqueros

Tyrick Bodack

Trevor Doornbusch

Eloy Room

Defensores

Riechedly Bazoer

Joshua Brenet

Roshon van Eijma

Sherel Floranus

Deveron Fonville

Jurien Gaari

Armando Obispo

Shurandy Sambo

Mediocampistas

Juninho Bacuna

Leandro Bacuna

Livano Comenencia

Kevin Felida

Ar’jany Martha

Tyrese Noslin

Godfried Roemeratoe

Delanteros

Jeremy Antonisse

Tahith Chong

Kenji Gorre

Sontje Hansen

Gervane Kastaneer

Brandley Kuwas

Jurgen Locadia

Jearl Margaritha

Estos son los partidos del grupo E de la Copa del Mundo 2026

La Copa Mundial de la FIFA ya comenzó en Estados Unidos-crédito Arafat Barbakh/REUTERS

14 de junio 2026

Fecha 1

Alemania vs. Curazao - Estadio Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia)

Costa de Marfil vs. Curazao - Estadio Filadelfia - 6:00 p. m. (hora de Colombia)

20 de junio 2026

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil - Estadio Toronto - 3:00 p. m. (hora de Colombia)

Ecuador vs. Curazao - Estadio Kansas City - 9:00 p. m. (hora de Colombia)

25 de junio 2026

Fecha 3

Curazao vs. Costa de Marfil - Estadio Filadelfia - 3:00 p. m. (hora de Colombia)

Ecuador vs. Alemania - Estadio Nueva York - Nueva Jersey - 3:00 p. m. (hora de Colombia)