Barros Schelotto espera con ansias el duelo amistoso ante el Barça de Ernesto Valverde -el próximo 15 de agosto-, no solo por su convencimiento de que pueden ganar, sino también porque se entusiasma con un posible acercamiento a Lionel Messi y poder mantener una charla con el mejor jugador del mundo. "Me gustaría conversar con él aunque no tengo amigos que nos puedan relacionar. Me gustaría hablar de fútbol no del Mundial, sino de situaciones que me gustaría hablar con un jugador de ese nivel", manifestó.