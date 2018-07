Domingo 12 de agosto:

11:00 Boca vs. Talleres (TNT SPorts)

13:15 Godoy Cruz vs. Estudiantes (Fox Sports Premium)

15:30 Lanús vs. Defensa y Justicia (TNT SPorts)

17:45 Rosario Central vs. Banfield (TNT SPorts)

20:00 Huracán vs. River (Fox Sports Premium)