"Es insólito que hablemos de un séptimo cupo para los extranjeros. Si quieren uno más, que sea igual para todos los clubes. Hagamos un cambio ahora y que todos tengan un cupo más, pero no quebremos el espíritu del reglamento", dijo D'Onofrio, mientras que Gallardo manifestó: "No me llama la atención… Me parece que es algo normal, a veces suceden estas cosas. El contexto de nuestro fútbol siempre es raro".