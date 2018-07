Ante este panorama, tanto Rodolfo D'Onofrio como Marcelo Gallardo, titular y director técnico de River, expresaron su descontento ante los medios. Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, dio su versión avalando la teoría de Boca. "Reemplazar a un futbolista por otro viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. No veo el caso de que Boca no lo pueda hacer porque Fabra tiene una lesión que le va a llevar más de cuatro meses. Boca en este sentido hace uso del artículo 10 para reemplazar a un jugador por otro. Luego cuando se recupere Frank tendrá que optar por uno. La norma tiene que ser equilibrada y no tiene que ser perversa", dijo.