– Siempre me atraen las peleas donde hay héroes y Pacquiao es un héroe del boxeo. Y en este caso oriental, con toda una formación guerrera, de entrega, de dejar todo en el ring. Y de considerar que la consecuencia de un combate no tiene límites. Pacquiao, como otros boxeadores orientales, tienen una actitud diferente cuando suben al ring respecto de los boxeadores latinos. No es la guapeza, el coraje, la bravura, el golpe, ni la precisión, sino que es el compromiso del tipo con el espectáculo. ¿Qué está dispuesto a pagar un boxeador oriental para ganar una pelea? La respuesta es todo.