"En el mejor momento mío, éramos campeones del mundo…y los periodistas y la gente te preguntan por el penal, la vuelta olímpica, el gol, y yo la pasé mal. Había un militar que hacía y deshacía (Lacoste) dentro de su ámbito y se metió dentro del tema de mi contrato en River. Me citó un día, fui y me dijo: 'arreglé contrato porque…'. Primero sacó la pistola de acá (se señala la cintura) y la puso arriba de la mesa. Dijo: 'Porque yo si quiero, vos desaparecés en 30 segundos y no te encuentran nunca más'. Fue en el 79′, yo en ese momento era muy pibe, me reía, obviamente no le tenía miedo a nada y después cuando pasó todo lo que pasó, que cayeron los militares, que vino la democracia y empezamos a enterarnos de ese horror que pasó, empecé a tener miedo, mucho miedo", relató con crudeza "El Pato" en el programa "Podemos Hablar" que se emite por Telefé.