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El Mundial de 1978 marcó un contraste muy grande para la sociedad argentina. Por un lado, los festejos por la consagración de la Selección inundaron las calles y llenaron al pueblo de alegría. Pero, al mismo tiempo, el país atravesaba una de sus etapas más oscuras y sangrientas, bajo el gobierno de la dictadura militar.

Ubaldo Matildo Fillol vivió en carne propia esa contradicción y se animó a contarlo 40 años después. El legendario arquero de River y de la Selección campeona en 1978 reveló cómo, un año después de la consagración, el militar Carlos Alberto Lacoste lo amenazó para que firmara su contrato con River.

"En el mejor momento mío, éramos campeones del mundo…y los periodistas y la gente te preguntan por el penal, la vuelta olímpica, el gol, y yo la pasé mal. Había un militar que hacía y deshacía (Lacoste) dentro de su ámbito y se metió dentro del tema de mi contrato en River. Me citó un día, fui y me dijo: 'arreglé contrato porque…'. Primero sacó la pistola de acá (se señala la cintura) y la puso arriba de la mesa. Dijo: 'Porque yo si quiero, vos desaparecés en 30 segundos y no te encuentran nunca más'. Fue en el 79′, yo en ese momento era muy pibe, me reía, obviamente no le tenía miedo a nada y después cuando pasó todo lo que pasó, que cayeron los militares, que vino la democracia y empezamos a enterarnos de ese horror que pasó, empecé a tener miedo, mucho miedo", relató con crudeza "El Pato" en el programa "Podemos Hablar" que se emite por Telefé.

Fillol, en los festejos por la consagración en el Mundial 1978 (Foto: Getty)

Luego, continuó: "Me fui, me levanté y, cuando estaba por abrir la puerta, pegó un grito y con buenos modales dijo: '¡Fillol, venga para acá y siéntese, por favor!'. Me siento y me dice: 'Bueno, ahora mándese a mudar porque acá mando yo'. Manejaba las cosas de esa manera".

Fillol se quebró al recordar el ataque que sufrió su padre en ese contexto: "Un día estaba en casa, aparece mi viejo y lo habían golpeado. Era, obviamente, esa banda de hijos de puta, que me estaban presionando para que firme. Todo eso me quedó, me hizo mucho daño y ahora como lo puedo contar en el libro es como que también me saqué algo de encima, fue algo que me lastimó mucho en la vida".

El rol de los futbolistas durante una Copa del Mundo que se jugó (y se ganó) durante la dictadura militar ha sido un tema de debate recurrente. En ese marco, Fillol se encargó de limpiar el nombre de sus compañeros de plantel.

El plantel campeón del mundo (Getty)

"Con el tiempo, respecto de lo que la gente piensa o ha pensado de nosotros, estamos orgullosos de ese logro, dimos la vida deportivamente hablando. Sí tenemos un gran dolor porque con el tiempo nos dimos cuenta de que se usó ese logro maravilloso para seguir secuestrando. Ese ese el perdón que le queremos pedir a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo", señaló.

Mucho también se ha hablado sobre si los campeones del mundo sabían respecto del terror que azotaba a la Nación por esos tiempos. Sobre esas especulaciones, el ex arquero fue tajante: "Nosotros estábamos concentrados. Cinco meses concentramos para jugar la Copa del Mundo, desde el 4 de enero. Teníamos la misma información que tenían ustedes. Hoy, a 40 años de esa gloriosa Copa del Mundo, nos seguimos enterando cosas. Fuimos todos engañados, los argentinos eramos derechos y humanos. Esa fue la gran mentira que compró el país. Como también compró, festejó y homenajeó cuando salieron los 25 millones de argentinos alas calles".

"Esta nueva generación bajo ningún punto de vista cree que nadie se haya enterado de eso. Nos apuntan a los jugadores. no entienden. Hay algo fundamental: ¿cuánto duró la dictadura militar? ¿el Mundial duró un mes y nosotros matamos y torturamos a la gente? Esta selección por ese logro inmenso que tuvo fue bastardeada muchos años. Ahora hay un reconocimiento", recalcó.

Y, finalmente, valoró el reconocimiento -también a nivel económico- que les ha dado el actual presidente de la AFA a los campeones del 78′: "Yo no sé si 'Chiqui' Tapia es buena o mala persona, pero hizo en un año lo que no hizo (Julio) Grondona en 40, yo eso se lo dije en vida. Nosotros, los del 78′ y del 86′, estamos peleando por un reconocimiento. Hay muchos campeones del mundo que la están pasando muy mal. Todos los países que son campeones del mundo (Italia, Alemania, España, Brasil) tiene un subsidio del Estado por ley, menos en nuestro bendito país. No tenemos absolutamente nada y gracias a 'Chiqui' Tapia ahora nos está dando un subsidio. Algunos te dicen: '¿Pero vos venís a pedir un subsidio?'. Gracias a dios y la virgen yo no preciso, pero hay muchos muchachos que sí. Estamos luchando por los que sí".

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