Colombia

Aerocivil alertó sobre falsas ofertas de diplomados y empleos: “No regales tu dinero a delincuentes”

La entidad denunció que delincuentes están usando su nombre para difundir cursos y convocatorias falsas a través de redes sociales y plataformas de mensajería

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La Aeronáutica Civil de Colombia anunció que tomará medidas en el tráfico aéreo entre el Chocó y Antioquia - crédito Alvaro Tavera / Colprensa
La Aerocivil denunció que delincuentes están usando su nombre para difundir cursos y convocatorias falsas a través de redes sociales y plataformas de mensajería - crédito Alvaro Tavera / Colprensa

La Aeronáutica Civil emitió una alerta pública tras detectar la circulación de falsas ofertas de diplomados, cursos y supuestas convocatorias laborales que estarían siendo utilizadas por delincuentes para estafar ciudadanos mediante pagos y consignaciones fraudulentas.

La entidad advirtió que estas publicaciones están siendo difundidas principalmente en redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde personas inescrupulosas utilizan el nombre de la Aerocivil para solicitar dinero a cambio de supuestos cupos, inscripciones o procesos de selección.

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Según informó la Aerocivil y fue citado por Revista Semana, los responsables de estas estafas estarían pidiendo transferencias a cuentas personales bajo el argumento de garantizar el ingreso a diplomados o avanzar en procesos laborales inexistentes.

Mujer sentada frente a un escritorio con tres monitores de computadora encendidos, un teclado, un smartphone en sus manos y papeles dispersos.
La Aerocivil denunció que delincuentes están usando su nombre para difundir cursos y convocatorias falsas a través de redes sociales y plataformas de mensajería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aerocivil negó convocatorias pagas

La Aeronáutica Civil fue enfática en aclarar que actualmente no está cobrando por cursos, diplomados o convocatorias de empleo.

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Además, recordó que ninguna entidad oficial del Estado utiliza cuentas personales o intermediarios particulares para recaudar dinero relacionado con procesos institucionales.

“¡ATENCIÓN! Está rodando esta oferta falsa de diplomado. La Aerocivil NO cobra cursos ni cuenta con vacantes. Ninguna entidad oficial usa cuentas personales para recaudar dinero”, indicó la entidad a través de sus redes sociales.

Delincuentes usan redes sociales y mensajería

La alerta surgió luego de que comenzaran a circular publicaciones fraudulentas en diferentes plataformas digitales.

Según la Aerocivil, los mensajes ofrecen supuestas capacitaciones exclusivas, diplomados o vacantes laborales rápidas utilizando logos, nombres institucionales y referencias falsas relacionadas con la entidad.

La Aerocivil denunció que delincuentes están usando su nombre para difundir cursos y convocatorias falsas a través de redes sociales y plataformas de mensajería - crédito Freepik
La Aerocivil denunció que delincuentes están usando su nombre para difundir cursos y convocatorias falsas a través de redes sociales y plataformas de mensajería - crédito Freepik

Las autoridades advirtieron que este tipo de modalidades se han convertido en una práctica frecuente para engañar ciudadanos y obtener pagos ilegales.

Piden verificar siempre los canales oficiales

La Aerocivil hizo un llamado a los ciudadanos para confirmar toda la información únicamente a través de canales oficiales.

La entidad recomendó desconfiar de publicaciones que prometan empleos inmediatos, procesos rápidos de selección o beneficios académicos a cambio de consignaciones o pagos anticipados.

Asimismo, insistió en que cualquier convocatoria legítima del Estado se divulga mediante páginas web oficiales o sistemas institucionales definidos por el Gobierno Nacional.

Alertan sobre otras modalidades de fraude

La entidad recordó que entre las modalidades de estafa más comunes actualmente se encuentran el phishing y la venta de servicios o beneficios inexistentes mediante enlaces falsos.

Las autoridades señalaron que muchos delincuentes utilizan mensajes engañosos para obtener datos personales, claves bancarias o dinero directamente de las víctimas.

Imagen dividida: a la izquierda, una mujer sonriente usa una laptop; a la derecha, una figura encapuchada y oscura frente a otra laptop.
La Aerocivil denunció que delincuentes están usando su nombre para difundir cursos y convocatorias falsas a través de redes sociales y plataformas de mensajería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, recomendaron evitar ingresar a enlaces sospechosos y no compartir información financiera o personal a través de plataformas no verificadas.

Piden denunciar las falsas ofertas

La Aerocivil también invitó a las personas que detecten publicaciones fraudulentas a reportarlas ante las autoridades competentes.

Entre los canales habilitados para realizar denuncias se encuentran la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las plataformas especializadas en delitos informáticos como el CAI Virtual.

La entidad insistió en que la colaboración ciudadana es fundamental para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de engaños digitales.

“No regales tu dinero a delincuentes”

En medio de la alerta, la Aerocivil pidió compartir la información para prevenir nuevas estafas y proteger a los ciudadanos frente a estas modalidades fraudulentas.

“¡No regales tu dinero a delincuentes!”, concluyó la entidad en el mensaje difundido a través de sus redes sociales.

El llamado ocurre en medio del aumento de casos relacionados con fraudes digitales y falsas convocatorias laborales que utilizan nombres de entidades públicas y empresas reconocidas para generar confianza entre las víctimas.

Las autoridades reiteraron que cualquier trámite oficial debe verificarse únicamente mediante portales institucionales y canales autorizados.

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