Después de haber firmado la planilla oficial, Armani ya no podrá jugar para ninguna selección que no fuera la Argentina. Armani tiene 31 años, una edad que lo admitiría cuanto menos en el próximo Mundial de Qatar en el 2022 con participación anterior en la Copa América de Brasil 2019) o en las Eliminatorias que comenzaran en el 2020. Si Sampaoli no pudiera negociar con el grupo dominante uno de los tres lugares para Armani por las razones que fuere, lo que la AFA no debería permitir es "perderse" a Armani como futuro jugador de la selección argentina de fútbol mas allá de la decisión condicionada de su circunstancial jefe técnico. Y es allí donde la AFA debería actuar con celeridad y firmeza.