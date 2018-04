Ayer, declaró en la causa el ex presidente de Independiente entre 2011 y 2014 Javier Cantero, quien fue citado por Garibaldi tras haber dicho a los medios que el ex juez Noberto Oyarbide lo había presionado para tomar contacto con futbolistas juveniles del club "para darles ánimo", lo que fue desmentido por el ex magistrado.