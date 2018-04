La revelación del ex titular del Rojo se dio en una entrevista que brindó en el programa Sobremesa, por FM Milenium. "Estaba interesado en los equipos de fútbol, me invitó a almorzar una vez. Me dijo que quería ayudar, que sabía que Independiente tenía problemas judiciales. Para demostrarme poder llamó a (Hugo) Moyano, a (Luis) Barrionuevo y me los puso al teléfono", relató la primera impresión.