En declaraciones al canal TN, el ex dirigente amplió el relato sobre el particular interés que tenía Oyarbide para ingresar a Independiente. "Él me dijo: 'Ustedes están pasando por un momento de crisis, se están jugando el descenso. Yo he hecho cursos de oratorio, le puedo levantar el ánimo a los chicos'; hablaba del plantel profesional. 'Usted me los junta, hacemos un asado, salimos todos de esta situación. No era hincha de Independiente, tampoco creo que le interesara mucho el fútbol. Pero hablaba en primera persona del plural", señaló.