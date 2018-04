"Si a un jugador que come de todo lo chocan y lo mandan afuera no van a decir nada, pero si eso pasa conmigo van a decir que es porque soy vegano. Ya estoy preparado mentalmente para eso", afirmó. Las bajas por lesión le abrieron un espacio en el primer equipo del elenco de La Ribera y Pérez sabe que no lo puede desaprovechar. "Si estoy en Boca y me tocó jugar es porque algo lindo viene. Pienso que la lesión me quitó mucho tiempo de fútbol, ocho o nueve meses, que la verdad se notan. Por suerte pude demostrar que estoy en buen nivel, obviamente necesito tomar más ritmo", concluyó.