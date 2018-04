El recambio en la alineación ante el conjunto del Viaducto y el rendimiento colectivo: "Había jugadores que por ahí no tienen el mismo ritmo de competencia que los que vienen jugando, pero vienen trabajando bien. Por ahí se nota la falta de competencia pero estuvieron bien, estuvimos presentes. Por momentos el equipo no se diferenció de los que vienen jugando y por momentos sufrimos porque la falta de competencia en algunos se notó. Intentamos con los cambios seguir sosteniéndonos en ataque, no queríamos que Arsenal se empezara a venir, queríamos tener frescura para seguir atacando. Tuvimos dos jugadas para el cuarto gol, pero no pudimos concretarlas. Me voy tranquilo".