"Esta persona se va de su domicilio cuando supo que estaban haciendo un operativo puerta a puerta y que su detención era inminente. Salió entonces de su casa con un abogado y otra persona, subió al móvil y se lo trasladó al Polo Judicial. Allí me comunico con uno de los efectivos para ver si se había secuestrado el teléfono, porque esa era una de las directivas, y me dijo que no. Me llamó la atención porque el operativo cerrojo se dio gracias a que se detectaron las celdas de su móvil, por lo que inmediatamente pensé que alguien se lo había llevado. Hablé con el juez que interviene, que es el doctor Luis Silvio Carzoglio (titular del Juzgado de Garantía Nº9 del Polo Judicial de Avellaneda) y le dije que iba a allanar en urgencia. Les ordené a los efectivos que busquen el teléfono porque tenía que aparecer. Entonces ingresaron y descubrieron esta maniobras burda del celular todo roto en el fondo de la casa".