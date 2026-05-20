Colombia

Diego Trujillo dijo que se arrepintió de votar por Gustavo Petro y confirmó su respaldo a otro candidato presidencial: “Ni de peligro por Cepeda”

El actor se había inclinado por Sergio Fajardo, pero con el paso de los días su percepción comenzó a cambiar y decidió replantear los ideales que tenía incialmente en su pensamiento

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El actor confesó que sigue apoyando a su candidato, pero su voto está claro - crédito Teleantioquia/YouTube

El reconocido actor y comediante Diego Trujillo sorprendió recientemente al hacer pública una reflexión sobre sus decisiones políticas pasadas y revelar su postura para las próximas elecciones presidenciales en Colombia.

Con una trayectoria que abarca la televisión, el teatro y el stand-up comedy, Trujillo ha sabido conectar con el público desde distintos escenarios, pero pocas veces había expuesto con tanta franqueza sus convicciones y cambios de perspectiva sobre la situación política nacional.

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Durante una intervención en el programa regional Tener la razón no es suficiente, el comediante no solo admitió su error al haber votado por Gustavo Petro en las anteriores elecciones, sino que además dejó claro que no desea repetir esa experiencia.

“Todo el mundo sabe que voté por Petro, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse. No voy a votar ni de peligro por Cepeda. Voy a votar por Paloma”, fueron inicialmente sus declaraciones.

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La declaración no solo puso en evidencia sus diferencias con el actual gobierno, sino que además señaló la importancia de reconsiderar el voto con base en el momento político y las alternativas reales de poder.

- crédito @sergio_fajardo/X
- crédito @sergio_fajardo/X

En esta intervención el actor señaló abiertamente su temor ante la posibilidad de que Iván Cepeda alcance la presidencia, y por eso fijó su respaldo en Paloma Valencia, a quien considera la opción viable para evitar ese escenario.

Y es que la nueva postura del actor recordado por su participación en seriados como Los Reyes y ¿Dónde carajos está Umaña?, abrió un debate debido a que semanas atrás había expresado su deseo de apoyar a Sergio Fajardo.

Ante ese escenario, el actor consideró inútil mantener un respaldo testimonial y decidió orientar su voto hacia una candidatura con posibilidades reales de influir en la contienda.

“Yo sé que Fajardo se va a sentir muy triste, porque yo iba a votar por él. Hice un video apoyando a Fajardo, pero han pasado los días y Fajardo va para abajo… Yo creo que se necesita de manera contundente evitar que Cepeda sea el próximo presidente", agregó Trujillo a sus declaraciones en el programa regional.

El actor aseguró que el exgobernador y candidato Sergio Fajardo destaca por su transparencia - crédito @DiegoTrujilloD/X

En ese momento, expresó su deseo de un país más justo, con mayor educación y equidad social, y consideró que Fajardo era el candidato capaz de ofrecer transparencia y experiencia en la administración pública.

El propio actor sostuvo que la experiencia del exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia representaba una garantía para enfrentar los problemas de corrupción y división que afectan al país. Además, enfatizó la necesidad de un liderazgo que apostara por la educación y la generación de empleo, elementos que, a su juicio, deben estar en el centro de cualquier proyecto de gobierno.

Paloma Valencia es la candidata por la que Diego Trujillo dará su voto en primera vuelta - crédito Colprensa
Paloma Valencia es la candidata por la que Diego Trujillo dará su voto en primera vuelta - crédito Colprensa

Este cambio de postura ha sido interpretado por muchos como una muestra de honestidad y de madurez política. Trujillo no solo admite públicamente su error, sino que también explica el proceso de reflexión que lo llevó a modificar su preferencia electoral.

La franqueza del artista ha generado debate en redes sociales y medios de comunicación, donde se discute la validez de cambiar de opinión en el contexto de unas elecciones marcadas por la volatilidad y la incertidumbre.

Comentarios como: “Por lo menos es sincero y dice que cambió de opinión al ver que su candidato no sube”; “Manuel Turizo ya lo había dicho, su voto por el Tigre, se están dando cuenta”; “Ya era hora de que abrieran los ojos”, entre otros más.

Contrario a lo que ocurre con el actor, su colega Diana Ángel si respaldó a Iván Cepeda afirmando que va con sus ideales y convicciones, además, que viene trabajando en temas sociales como la comunidad Lgbti+ y las madres de Soacha, entre otros, según expuso recientemente en una entrevista con El Espectador.

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