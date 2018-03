Ariel Holan también habló de la amenaza que recibió de parte de "Bebote" Álvarez, barrabrava del club que se encuentra detenido. "Estoy con custodia y también mi familia. Me manejo con custodia todo el tiempo. Igual, no quiero ser hipócrita y decir que esto que me pasa a mí no le pasa a los demás. Hay tantas cosas que no funcionan y miramos para otro lado", remarcó.