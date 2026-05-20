Colombia

Vilma Jay, la expresentadora de RTVC Noticias, fue designada como gobernadora encargada de San Andrés: Gustavo Petro lo confirmó

La periodista estará a cargo de la administración del archipiélago, mientras se desarrollan las elecciones atípicas en la isla, tras la salida Nicolás Gallardo Vásquez por decisión judicial que anuló su elección

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Vilma Jay, periodista oriunda de San Andrés con amplia experiencia en medios de comunicación fue nombrada como embajadora de Colombia ante Nicaragua
Vilma Jay, periodista de RTVC Noticias, es designada gobernadora encargada de San Andrés por decisión de Gustavo Petro - crédito @vilmajayl/Instagram

Vilma Jay, actual presentadora principal de Inravisión Noticias, fue designada por el presidente Gustavo Petro como gobernadora encargada de San Andrés hasta julio de 2026. Así lo confirmó el mandatario nacional en su cuenta de X, que replicó el nombramiento, previamente revelado por Rtvc Noticias y la revista Cambio.

La comunicadora quedará a cargo de la Gobernación hasta que se celebren las elecciones atípicas para elegir al nuevo gobernador, que completará el periodo administrativo hasta diciembre de 2027.

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La decisión presidencial se tomó luego de que el anterior funcionario, Nicolás Gallardo Vásquez, perdiera su investidura tras la anulación de su elección por doble militancia, según lo dispuesto en un fallo del Consejo de Estado, según la investigación del diario mencionado.

El tribunal determinó que Gallardo, postulado inicialmente por el Partido Liberal, participó bajo la coalición ‘Avanzar es posible’, aliada con Cambio Radical, Centro Democrático y Partido Conservador.

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El proceso judicial iniciado por el respaldo de Gallardo a aspirantes ajenos a su partido de origen desencadenó la demanda que derivó en la nulidad de su elección. La sentencia, adoptada en 2025 y confirmada en segunda instancia en marzo de 2026, ordenó además el traslado de copias a la Fiscalía y la Procuraduría por posibles demoras en el trámite.

La coalición Avanzar es posible había establecido que, ante la salida de Gallardo, la terna para reemplazo sería integrada por representantes de las fuerzas políticas aliadas. Sin embargo, la falta de documentación completa ante el Ministerio del Interior obligó a que la presidencia designara directamente a Jay.

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