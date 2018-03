"Soy inocente y lo voy a demostrar", dice Martín Bustos, y no dice nada más. Bustos es, desde el miércoles pasado, un hombre sobre el que pesa la acusación de uno de los delitos más aberrantes que se puedan cometer: abuso de menores y promoción y facilitación de la prostitución. Y no es solo eso: también es un hombre de negro, como se les dice habitualmente a los árbitros del fútbol argentino. Nacido en Trenque Lauquen, con trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la Nación donde estuvo ejerciendo sus labores hasta el mismísimo jueves a pesar del escándalo que había estallado, jura y perjura su inocencia. Desde los Tribunales de Avellaneda, la respuesta es inmediata: si es así, que se ponga a derecho, que tiene todas las garantías del caso. Pero hasta ahora, Bustos no lo ha hecho. Dejó de frecuentar los lugares habituales donde se movía y analiza qué hacer. Mientras la estrategia de su abogado sería esperar a ver qué resultados obtuvo la Justicia de los allanamientos para después decidir el curso de acción, los amigos de Bustos le aconsejan que si es inocente, se presente ya. Y él repite eso ante Infobae: "Por indicación de mi abogado no voy a hablar, pero creeme que soy inocente, que nada tengo que ver con una organización de trata como se está diciendo". Y ya no dice más.