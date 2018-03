La otra acción determinante del clásico fue protagonizada por… Sí, Nacho y Cardona. El colombiano fue quien le cometió el penal al volante, y la sanción por parte de Patricio Loustau también acarreó polémica. "Estoy segurísimo de que fue penal. Me toca. Me agarra arriba y me toca el pie de apoyo", concluyó.