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Mery del Cerro contó la regla de convivencia que no negocia con su pareja: “Que duerma en otro lado”

La actriz y modelo enumeró sus condiciones y sorprendió con una que tiene vigencia en su casa desde hace más de una década

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Mery del Cerro contó cuáles son los requisitos de convivencia en pareja que no negocia

Mery del Cerro tiene fama de ser directa, y en Vuelta y Media, el ciclo de Urbana Play que conduce Sebastián Wainraich, lo volvió a demostrar. La actriz y modelo se sentó a charlar sobre las condiciones que pone para estar en pareja, y lo que empezó como una conversación liviana terminó con una revelación que muchos reconocerán pero pocos se animarían a admitir en voz alta.

Antes de llegar a la regla más comentada, Mery fue por partes. La lista arranca con lo básico —o lo que ella considera básico—: que su pareja no aparezca en zunga en la playa, que tenga amigos de infancia y de colegio, y que no sea rata. Tres condiciones que, dicho así, suenan razonables. Pero la cuarta es la que generó el momento del programa.

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“Si llega tarde a casa por una comida o lo que sea, que duerma en otro lado”, soltó Mery con total naturalidad, mientras Wainraich frenaba la conversación entre risas. El conductor intentó suavizar la norma —“ah, que duerma en el sillón, decís”— pero ella lo corrigió de inmediato: no en el sillón, en otro cuarto. Que duerma en la casa, sí, pero sin entrar al dormitorio.

La explicación es tan lógica como contundente. Mery se levanta a las siete de la mañana para llevar a sus hijas al colegio. Si su pareja entra al cuarto a las dos o tres de la madrugada, el sueño se corta y el día siguiente se complica. “Si yo me voy a dormir a las once y él se viene a dormir a las dos, me matás”, resumió. Por suerte, la casa tiene un cuarto disponible, y ese cuarto tiene una función clara.

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Mery del cerro y meme bouquet
Meme Bouquet y Mery del Cerro

Lo que más le llamó la atención a la propia Mery es que nadie hable de esto abiertamente. “Cierto que nadie habla de eso, pero estás viendo”, dijo, como quien pone en palabras un acuerdo doméstico que muchas parejas tienen pero no nombran. Y su compañero, según ella, cumple sin drama.

Ese compañero es Javier “Meme” Bouquet, DJ reconocido en la escena nocturna argentina y empresario gastronómico, con quien Mery del Cerro lleva más de 16 años en pareja. Tienen dos hijas, Mila, de 10 años, y Cala, de seis. No están casados, aunque el tema aparece de tanto en tanto. “Existe la fantasía de que en algún momento suceda”, reconoció Mery en una entrevista reciente con Infobae. “Pero en 16 años hemos construido un hogar con dos hijas increíbles, cosas mucho más fuertes que un casamiento.”

La historia entre ellos arrancó con una frase que Meme le dijo a los 15 días de conocerse: “Yo con vos me voy a casar.”

La dinámica que construyeron en todos estos años tiene una lógica propia. Los horarios de él son más nocturnos, ella actúa y conduce de día. No siempre coinciden, y eso, lejos de ser un problema, parece ser parte de la fórmula. “Para poder estar juntos y estar bien, es fundamental que cada uno pueda ser feliz por separado”, explicó Mery. Independencia dentro de la pareja, planes propios, viajes con amigos, y un acuerdo claro sobre el cuarto cuando uno llega de madrugada.

Meme, por su parte, también es activo en redes cuando se trata de mostrar la vida familiar. En el último cumpleaños de Mery, le dedicó un carrusel que resumía 16 años de historia: la primera foto los muestra en una sesión cuando ella estaba embarazada; la última, una postal en la playa con Mila, Cala y el perro de la familia. “Cómo empezó / Cómo vamos. Feliz cumple. Por muchísimos más”, escribió.

Además de la familia que formaron juntos, Mery y Meme comparten un compromiso solidario: son padrinos del hogar María del Rosario, una institución que alberga a hermanos separados de sus familias por distintas circunstancias.

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