Ginóbili disputó dos veces el juego de las estrellas –2005 y 2011– y ahora puja por la chance de volver a estar presente gracias a una incansable campaña en las redes sociales. "No hay grandes retos este año, ese es el reto. Estar tranquilo y seguir disfrutando de cada partido porque no sé cuál será el último. Estoy ayudando y me siento tranquilo y contento", advirtió.