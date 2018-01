"Tengo el correo todavía. Lo uso para los videojuegos cuando me anoto en el Call of Duty. De hecho, el username es mi nombre con el Ginóbili08. Es increíble, ¿no? Lo hice en 2009 ó 2010, no recuerdo exactamente, fue un poco antes de llegar a Barcelona. Eso te dice lo grande que es para muchos de nosotros, no solo para Argentina. Nosotros en Europa también lo tomamos, es un ejemplo de jugador", concluyó Hezonja.