El delantero se rehúsa a hablar de su difícil crecimiento aunque de esa etapa clave en la vida de todo ser humano ha revelado que su padre fue un hombre que no supo valorar la familia que había formado. En noviembre de 2014 contó: "Él está y no está. Tengo tres hermanos más pero no es un tema del que me guste hablar. Está ahora, que su hijo juega al fútbol". Poco después, el 14 de septiembre de 2015, Mario Antonio Pratto falleció.