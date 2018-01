Seguramente, muchos de esos chicos que lo hostigaban hoy serán maduros hinchas de River. Y también le gritarán, pero para vitorearlo, si su affaire con el gol se traslada al Monumental. Este gigante sensible que vuelve al fútbol argentino, entre otros factores determinantes "para estar cerca de mi hija" no abandona sus raíces. A fines de diciembre, participó de un amistosos a beneficio del club en su estadio de Ensenada, junto a otros jugadores que supieron pasar por la institución, como José Luis Calderón y Lucas Wilchez. "Uno no se debe olvidar de los orígenes y siempre que puedo estoy dispuesto a ayudar. Esta cancha me trae lindos recuerdos de los comienzos", declaró entonces. Por los tres años en los que pasó por el "Rojo" (de 2000 a 2003), el club recibirá 110.000 dólares por los derechos de formación. Un regalo indirecto del "Oso".