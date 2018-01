Tevez le puso punto final al cruce con su explicación: "Fue un año y medio muy, muy duro. Pasaron muchas cosas. Si nos ponemos a pensar para atrás, fíjense cómo fue mi vuelta a Boca; fue dura. Veía videos en China de cuando jugaba en Boca y decía, no es que me arrepiento, pero me veía con la 10, la cinta, y decía: 'por qué mierda no lo disfrutaba'. El mundo Boca pasaba por mí, lo bueno y lo malo. Y me agarraba esa melancolía. Ya pasó, ahora estoy de vuelta. Ya estoy jugando con la reserva, no me da mucho la nafta, son mis últimos años y quiero disfrutarlo y hacer lo mejor posible".