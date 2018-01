Detrás de las luces que enfocan la vuelta de Carlos Tevez, sus primeros entrenamientos en Cardales con el plantel, la danza de números que acompañó su desvinculación de Shanghai Shenhua para concretar su ansiado regreso a Boca, hay otra historia. Un lado B, con el escenario montado en el predio que Argentinos Juniors posee en el Bajo Flores. Allí, con los otros apartados del plantel, los hombres a los que el técnico Alfredo Berti les comunicó que no van a ser tenidos en cuenta, está Ezequiel Ham. Junto al defensor Sebastián Martínez y los delanteros Fabricio Lenci y Federico Anselmo, es uno de los cuatro "colgados" del plantel. El mediocampista, de 23 años, apenas si logró jugar tres partidos luego de la triple fractura de tobillo, tibia y peroné que el "Apache" le propinó en 2015. "Me voy a préstamo, estoy buscando club", le confirmó a Infobae el jugador, aunque prefirió no extenderse sobre la particular situación que le tocó vivir luego de aquel fatídico 19 de septiembre de 2015.