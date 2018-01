Con Ariel Holan al comando, el plantel de Independiente, que viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, volverá mañana al trabajo en Villa Domínico. El "Rojo" no descansó en el receso, por el contrario, se mostró muy activo en el mercado de pases. Ya incorporó a préstamo al lateral derecho Emanuel Brítez, surgido de Unión, de 25 años. Y se desprendió de una de sus figuras: el capitán Nicolás Tagliafico viajó hoy a Holanda para incorporarse al Ajax, que paga cinco millones de dólares limpios y un 15% de una futura venta por la ficha del defensor zurdo, de 25 años. Sin embargo, el verano no reduce su intensidad: un referente se enteró que no será tenido en cuenta y mañana fue relevado de presentarse a entrenar con el grueso del grupo. Y hay un interesante refuerzo que ya golpea la puerta de Avellaneda…